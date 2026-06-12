Semaine internationale des archives: Escape game Place de Verdun Pau
Semaine internationale des archives: Escape game Place de Verdun Pau samedi 13 juin 2026.
Pau
Semaine internationale des archives: Escape game
Place de Verdun Caserne Bernadotte Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13 11:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Pénétrez au sein de la caserne Bernadotte, menez l’enquête et percez tous les secrets des précieux dossiers militaires qui y sont conservés.
Une demande de renseignements provenant des plus hautes instances ? Glissez-vous dans la peau de l’archiviste qui identifiera le véritable dossier d’une résistante de la Seconde Guerre mondiale parmi les millions de dossiers conservés aux archives militaires. Durée 1 heure. .
Place de Verdun Caserne Bernadotte Pau 64023 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 02 52 33 shd-capm.communication.fct@intradef.gouv.fr
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English : Semaine internationale des archives: Escape game
L’événement Semaine internationale des archives: Escape game Pau a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pau
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