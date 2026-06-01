Semaine Prévention et Sensibilisation – Trottinette électrique, Esplanades Stade des fauvettes, rue de Paris 95330 Domont, Domont

Semaine Prévention et Sensibilisation – Trottinette électrique Mercredi 10 juin, 13h30 Esplanades Stade des fauvettes, rue de Paris 95330 Domont Val-d’Oise

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T13:30:00+02:00 – 2026-06-10T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-10T13:30:00+02:00 – 2026-06-10T18:30:00+02:00

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Semaine de prévention et de sensibilisation sur l’utilisation de la trottinette électrique prévention sensibilisation