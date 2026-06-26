Semer des histoires – Lectures itinérantes au jardin Square de coëtlogon Rennes Mardi 30 juin, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sans réservation

“Semer des histoires” est un temps en famille, de lectures et d’animations hors-les-murs, d’une heure environ, dans les parcs et jardins du quartier.

_**Semer des histoires**_ est un temps en famille, de lectures et d’animations hors-les-murs, dans les parcs et jardins du quartier.

Trois temps de lectures d’une heure environ seront proposés :

– mardi 30/06 à 17h : Square de Coëtlogon

– samedi 04/07 à 10h30 : Parc des Tanneurs (RdV 6 rue St-Martin)

– mercredi 08/07 à 15h : Prairies St-Martin (RdV au kiosque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-30T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-30T18:00:00.000+02:00

1



Square de coëtlogon rue Jean Sulivan Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

