Séminaire APAT Troyes
Séminaire APAT Troyes lundi 9 mars 2026.
Séminaire APAT
Maison Rachi Troyes Aube
Tarif : 4 – 4 – 4 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-09 20:00:00
fin : 2026-03-09 22:30:00
Date(s) :
2026-03-09
.
Maison Rachi Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 10 95 30 07 direction@institut-rachi-troyes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Séminaire APAT Troyes a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Troyes la Champagne