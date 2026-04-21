Séminaire externe – Félix Weis – Institut de Biologie Structurale (IBS) de Grenoble Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes
Séminaire externe – Félix Weis – Institut de Biologie Structurale (IBS) de Grenoble Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes vendredi 5 juin 2026.
Séminaire externe – Félix Weis – Institut de Biologie Structurale (IBS) de Grenoble Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes Vendredi 5 juin, 11h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Invité par Reynald Gillet, Félix Weis présentera ses recherches grâce à la cryo-microscopie électronique résolue dans le temps.
### Visualisation du photorécepteur dépendant de la B12, CarH, en action grâce à la cryo-microscopie électronique résolue dans le temps
La cryo-microscopie électronique résolue dans le temps (cryo-EM) est une technique permettant de capturer des « instantanés » structuraux de biomolécules en action. Elle consiste à déclencher la réaction, par exemple avec de la lumière, puis à « piéger par congélation » les intermédiaires réactionnels par vitrification après un délai temporel bien défini, mais variable. Contrairement à la cristallographie aux rayons X résolue dans le temps, la cryo-EM résolue dans le temps ne nécessite pas de cristaux et peut ainsi révéler de grands changements conformationnels.
Nous présentons ici un exemple de la complémentarité de ces deux techniques dans l’étude des étapes tardives de la photoréaction du facteur de transcription bactérien CarH, un photorécepteur dépendant de la vitamine B12. Alors que la cristallographie aux rayons X résolue dans le temps est limitée aux premiers instants (< 10 ms) en raison des mouvements de domaines perturbant l’empilement cristallin, la cryo-EM résolue dans le temps nous a permis de piéger des états intermédiaires à des stades plus avancés de la photoréaction (jusqu’à 600 ms) et d’en déterminer les structures à haute résolution. Nous avons notamment identifié un intermédiaire réactionnel jusqu’alors non observé, apportant de nouveaux éléments à notre compréhension du mécanisme de photoactivation de CarH. [Télécharger l'affiche](https://igdr.univ-rennes.fr/sites/igdr.univ-rennes.fr/files/medias/files/Poster_Seminar_Felix_Weis.pdf) Contact : [**Reynald Gillet**](https://igdr.univ-rennes.fr/reynald-gillet) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2026-06-05T11:00:00.000+02:00 Fin : 2026-06-05T12:00:00.000+02:00 1 Salle Archipel des Glénan - Bâtiment 4 - IGDR - Campus Santé Villejean - Université de Rennes 2 avenue du professeur Léon Bernard, Rennes Villejean - Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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