Séminaire externe – Juliette Fedry – Laboratory of Molecular Biology, Cambridge UK Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes Vendredi 19 juin, 11h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Invitée par Reynald Gillet, Juliette Fedry travaille sur de nouvelles méthodes en biologie structurale cellulaire pour étudier les mécanismes moléculaires de la protéostasie cellulaire.

### Nouvelles perspectives en cryo-tomographie électronique sur la protéostasie chez les mammifères

Des études structurales ont permis d’analyser les ribosomes eucaryotes à une résolution atomique, mais les techniques utilisées jusqu’à présent nécessitaient leur purification, ce qui dissociait les complexes labiles endogènes et abolissait les relations spatiales au sein de la cellule.

Dans notre travail, nous avons d’abord établi un protocole de cryo-tomographie électronique (cryoET) et d’analyse par moyennage de sous-tomogrammes à haute résolution (STA) sur des membranes natives du réticulum endoplasmique (RE) humain. Nous avons visualisé et quantifié les différentes populations de complexes ribosome-translocon assemblés dans la membrane native du RE. Ces résultats ont révélé des mécanismes fondamentaux expliquant comment divers types de chaînes protéiques naissantes recrutent différents complexes du translocon du RE pour entrer dans la voie sécrétoire.

En parallèle, nous avons utilisé la technique de polissage par faisceau d’ions focalisés (FIB) pour préparer des lamelles fines à partir de cellules mammifères congelées, sur lesquelles nous avons observé le remodelage de l’enveloppe nucléaire par des mécanismes d’autophagie spécifiques en réponse à un stress du RE et lors de la récupération.

Enfin, nous avons combiné le polissage FIB, la cryoET et la STA pour visualiser, à l’échelle structurale, la dynamique de la traduction de l’ARNm dans des cellules mammifères intactes. Nous avons analysé l’impact d’un stress collisionnel persistant, révélant comment les perturbations des processus d’initiation, d’élongation et de contrôle qualité contribuent à une réduction globale de la synthèse protéique.

Nos travaux offrent une vision globale de plusieurs processus de protéostasie et établissent un cadre pour leur analyse quantitative in situ.

[**Juliette Fedry**](https://mrclmb.ac.uk/research-leaders/juliette-fedry/), chercheuse au MRC Laboratory of Molecular Biology à Cambridge, est une experte reconnue pour son travail à l’interface entre la biologie structurale et la biologie cellulaire, avec un accent fort sur la protéostasie et ses implications en santé et maladie.

[Télécharger l’affiche](https://igdr.univ-rennes.fr/sites/igdr.univ-rennes.fr/files/medias/files/Poster_Seminar_Juliette_Fedry.pdf)

Contact : [**Reynald Gillet**](https://igdr.univ-rennes.fr/reynald-gillet)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-19T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-19T12:00:00.000+02:00

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Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes 2 avenue du professeur Léon Bernard, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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