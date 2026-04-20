Séminaire « La neutralité scientifique en question » Amphithéâtre du Centre Inria de l’Université de Rennes Rennes Mardi 12 mai, 10h00 Ille-et-Vilaine

Inscriptions obligatoires

animé par Bernadette Bensaude-Vincent

Ce séminaire permettra d’aborder les questions suivantes :

* A-t-on le droit, lorsqu’on est scientifique, de s’engager dans le débat public ?

* D’où vient cette injonction à la « neutralité » ?

* Est-elle possible ou souhaitable ?

* Comment la dépasser tout en préservant une posture scientifique ?

[Bernadette Bensaude-Vincent](https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernadette_Bensaude-Vincent) est une philosophe et historienne des sciences, professeure émérite à l’Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Elle est l’autrice d’une centaine d’écrits traitant du positivisme et de la tradition d’épistémologie française, de la philosophie et de l’histoire de la chimie, de la philosophie des technosciences et technologies émergentes, des rapports entre sciences et public.

Ce séminaire s’inscrit dans le [Cycle thématique 2026 « Vers un numérique (ir)responsable ? »](https://sens-rennes.gitlabpages.inria.fr/vers-un-numerique-responsable/programme.html) organisé par le groupe SEnS (Sciences, Environnement et Société) du Centre Inria / IRISA de l’Université de Rennes, dans le but de repenser les méthodes et objectifs de recherche à l’heure des urgences écologiques et sociales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-12T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-12T12:00:00.000+02:00

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https://evento.renater.fr/survey/vers-un-numerique-ir-responsable-ii-science-avec-et-pour-la-societe-sa3dro5a

Amphithéâtre du Centre Inria de l’Université de Rennes 263 avenue Général Leclerc, 35042 RENNES CEDEX Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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