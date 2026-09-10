Semis d’automne, compost et petites bêtes, Médiathèque Grand M, Toulouse

Informations pratiques

Semis d’automne, compost et petites bêtes Mercredi 4 novembre, 14h30 Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T14:30:00+01:00 – 2026-11-04T16:30:00+01:00

Fin : 2026-11-04T14:30:00+01:00 – 2026-11-04T16:30:00+01:00

Mercredi 4 novembre – 14h30

En partenariat avec le Muséum d’histoire naturelle, l’association Dire environnement et les maîtres composteurs de Toulouse Métropole, on célèbre l’arrivée de l’automne ! Redécouvrons les graines précieusement conservées cet été pour faire des semis, observons les petites bêtes alliées du jardin et apprenons les bons gestes du recyclage.

Médiathèque Grand M

Durée : 2h

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

Redécouvrons les graines précieusement conservées cet été pour faire des semis