Semur Théâtre Amateur Festival BLING BLANG Théâtre du rempart Semur-en-Auxois
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre du rempart · Semur-en-Auxois
Informations pratiques
Semur-en-Auxois
Semur Théâtre Amateur Festival BLING BLANG
Théâtre du rempart 11, rue du rempart Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00
Date(s) :
2026-09-19
BLING BLANG
Boby Lapointe is back !
Ce jongleur de calembours a passé un deal avec son clo(w)ne-chanteur-poliinstrumentiste, jongleur-mime Alain Bouchet.
Les textes ciselés de Boby, avec ou sans leur musique originale, reçoivent bien plus qu’un coup de polish démontés-remontés, après un p’tit coup de rap ou un riff funky, ils prennent du relief, de la profondeur et s’en trouvent éclairés, magnifiés, élargis aux dimensions de la vie.
Les blagues potaches de Lapointe se plantent dans nos cœurs.
Le pitre laisse voir l’homme vulnérable. .
Théâtre du rempart 11, rue du rempart Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr
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English : Semur Théâtre Amateur Festival BLING BLANG
L’événement Semur Théâtre Amateur Festival BLING BLANG Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-08-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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