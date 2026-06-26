SEMUR THEATRE AMATEUR FESTIVAL SUPERMARKET Théâtre du rempart Semur-en-Auxois

Informations pratiques

Semur-en-Auxois

SEMUR THEATRE AMATEUR FESTIVAL SUPERMARKET

Théâtre du rempart 11, rue du rempart Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

SUPERMARKET

Théâtre Universitaire DIJON

Une comédie pop et tendre qui célèbre les couleurs vives et les élans du cœur. Un spectacle où les histoires d’amour improbables, les amitiés éclatantes et les dérapages romantiques rythment le quotidien.

Dans cette pièce de théâtre, l’absurde flirte avec le romantisme et le kitsch devient poétique. On joue avec les clichés des années 60, on les détourne et les transforme pour en faire une création contemporaine.

Une comédie lumineuse et rythmée, où le public est invité à rire, à danser intérieurement et à retrouver la joie simple des histoires d’amour qui n’ont peur ni du ridicule, ni de l’excès.

Tout Public Durée 1h00 .

Théâtre du rempart 11, rue du rempart Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

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English : SEMUR THEATRE AMATEUR FESTIVAL SUPERMARKET

L’événement SEMUR THEATRE AMATEUR FESTIVAL SUPERMARKET Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-08-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)