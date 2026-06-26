SEMUR THEATRE AMATEUR FESTIVAL SUPERMARKET Théâtre du rempart Semur-en-Auxois
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre du rempart · Semur-en-Auxois
Informations pratiques
Semur-en-Auxois
SEMUR THEATRE AMATEUR FESTIVAL SUPERMARKET
Théâtre du rempart 11, rue du rempart Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
SUPERMARKET
Théâtre Universitaire DIJON
Une comédie pop et tendre qui célèbre les couleurs vives et les élans du cœur. Un spectacle où les histoires d’amour improbables, les amitiés éclatantes et les dérapages romantiques rythment le quotidien.
Dans cette pièce de théâtre, l’absurde flirte avec le romantisme et le kitsch devient poétique. On joue avec les clichés des années 60, on les détourne et les transforme pour en faire une création contemporaine.
Une comédie lumineuse et rythmée, où le public est invité à rire, à danser intérieurement et à retrouver la joie simple des histoires d’amour qui n’ont peur ni du ridicule, ni de l’excès.
Tout Public Durée 1h00 .
Théâtre du rempart 11, rue du rempart Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr
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English : SEMUR THEATRE AMATEUR FESTIVAL SUPERMARKET
L’événement SEMUR THEATRE AMATEUR FESTIVAL SUPERMARKET Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-08-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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