Seniors, se divertir | Fête de la Danse, spectacle performance de seniors, Pavillon de la danse contemporain, Genève

Seniors, se divertir | Fête de la Danse, spectacle performance de seniors Vendredi 8 mai, 18h00 Pavillon de la danse contemporain

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T18:00:00+02:00 – 2026-05-08T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-08T18:00:00+02:00 – 2026-05-08T18:30:00+02:00

Dans le cadre de la Fête de la Danse, venez assister et soutenir les participantes et participants de Cité Seniors qui ont exploré la présence, la rencontre et le dialogue silencieux du mouvement et qui vous propose ce spectacle.

Cette animation est proposée dans le cadre des activités semestrielles de Cité Seniors, nous vous invitons à consulter le programme pour plus d’activités adressées aux seniors!

Pavillon de la danse contemporain Place Sturm Genève 1207 Cité Genève https://pavillon-adc.ch/ [{« type »: « phone », « value »: « 0800 18 19 20 »}] [{« link »: « https://www.geneve.ch/publication/programme-activites-seniors-juin-26-ville-geneve »}]

Ce spectacle marque l’aboutissement de dix ateliers de danse partagée à Cité Seniors

Pavillon ADC