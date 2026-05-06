Seniors, se divertir | Fête de la Danse, Vendredi, j’ai dancing!, Pavillon de la danse contemporain, Genève
Seniors, se divertir | Fête de la Danse, Vendredi, j’ai dancing!, Pavillon de la danse contemporain, Genève vendredi 8 mai 2026.
Seniors, se divertir | Fête de la Danse, Vendredi, j’ai dancing! Vendredi 8 mai, 18h30 Pavillon de la danse contemporain
Gratuit, sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-08T18:30:00+02:00 – 2026-05-08T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-08T18:30:00+02:00 – 2026-05-08T21:00:00+02:00
Cette grande fête est l’occasion parfaite de danser, de s’amuser et de profiter d’un moment festif entre amies et amis, ou encore de faire de belles rencontres.
Événement en partenariat avec la Fête de la Danse et le Pavillon ADC.
Cette animation est proposée dans le cadre des activités semestrielles de Cité Seniors, nous vous invitons à consulter le programme pour plus d’activités adressées aux seniors!
Pavillon de la danse contemporain Place Sturm Genève 1207 Cité Genève https://pavillon-adc.ch/ [{« type »: « phone », « value »: « 0800 18 19 20 »}] [{« link »: « https://www.geneve.ch/publication/programme-activites-seniors-juin-26-ville-geneve »}]
Rejoignez nous pour une soirée pleine d’énergie, de bonne humeur et de musique irrésistible!
Pavillon ADC
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