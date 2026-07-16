Sens la foudre sous ma peau 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Sens la foudre sous ma peau

Vendredi 2 avril 2027 de 19h à 20h20.

Samedi 3 avril 2027 de 19h à 20h20. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02 19:00:00

fin : 2027-04-03 20:20:00

Date(s) :

2027-04-02 2027-04-03

Cette pièce de théâtre donne une place rare à la parole féminine, celle d’une femme dont les fondations vacillent, celle d’adolescentes dans la découverte de l’amour et de la sexualité.Familles

Joséphine, professeure de français originaire de La Réunion, enseigne à Marseille. Dans son lycée, les désirs adolescents s’entrechoquent attirances, rivalités, provocations, silences. Lors d’un cours, un échange houleux entre filles et garçons fait vaciller l’équilibre de la classe et réveille chez Joséphine un traumatisme ancien, enfoui depuis l’adolescence.



À travers une écriture chorale mêlant des scènes de classe pleines d’humour, des récits intimes et des éclats de mémoire, la pièce explore le désir, le consentement, la violence et l’émancipation. Ce spectacle raconte la reconstruction tardive d’une femme et la force de la parole et du dialogue entre générations.



Le texte de Catherine Verlaguet tisse avec délicatesse des ponts entre consentement, violences sexuelles et colonisation, révélant comment les corps et les territoires, portent les traces de leur histoire. .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

This play gives a rare voice to women—to a woman whose foundations are crumbling, and to teenage girls as they discover love and sexuality.

L’événement Sens la foudre sous ma peau Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille