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SensCyber, apprendre et tester vos connaissances, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues

jeudi 24 septembre 2026 · EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse · Martigues

SensCyber, apprendre et tester vos connaissances, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse
Adresse
Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues
Ville
13500 Martigues
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Sur inscription, gratuit

SensCyber, apprendre et tester vos connaissances Jeudi 24 septembre, 14h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône

Sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T16:30:00+02:00

Présentation

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En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Localisation

EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues »}]
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