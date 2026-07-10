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Sensual World Tribute Kate Bush Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

mardi 20 octobre 2026 · Ciné-Théâtre Bonne Garde · Nantes

Sensual World Tribute Kate Bush Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
20:30
Lieu
Ciné-Théâtre Bonne Garde
Adresse
20 Rue Frère Louis
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
16€ Tarif Unique. Bar avant, à l'entre acte et à la fin du concert.Possibilité de prendre sa place sur place (en focntion des places disponibles)

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-20 20:30 – 23:00
Gratuit : non 16€ Tarif Unique. Bar avant, à l’entre acte et à la fin du concert.Possibilité de prendre sa place sur place (en focntion des places disponibles) Tout public 

Ba-Bush-Ka présente Sensual World, un spectacle hommage à Kate Bush qui reprend ses tubes emblématiques. Plongez dans l’univers singulier de l’artiste et laissez-vous emporter par des titres mythiques comme Wuthering Heights, Babooshka, Cloudbusting, Running Up That Hill ou The Man With the Child in His Eyes.Le spectacle met en scène une interprétation fidèle et sensible des grandes chansons de Kate Bush, alliant performance vocale et atmosphères visuelles pour recréer la magie de ses compositions. Une soirée conçue pour les fans de longue date et les nouveaux venus souhaitant découvrir cet héritage musical.Venez vivre une expérience musicale et visuelle intimiste au cœur de la ville, dans ce rendez-vous qui célèbre la créativité et l’émotion de l’œuvre de Kate Bush.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200
02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://www.eventim-light.com/fr/a/67f520a6ab49361a43872065


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