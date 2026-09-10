Sentez-vous sport 2026 Ile de Nantes -Parc des Chantiers Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-13 10:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

17 comités, clubs sportifs et associations de santé se rassembleront pour proposer des initiations sportives gratuites, des démonstrations, des conseils et des informations, faisant de ce village une véritable vitrine du sport-santé en Loire-Atlantique.????? Restauration et bar sur place??????? Initiations et démonstrations sportives pour petits et grands???? Animations et surprisesÀ noter : la journée du lundi 14 septembre est dédiée uniquement aux scolaires et sur inscription

Ile de Nantes -Parc des Chantiers Nantes 44200

https://www.facebook.com/sentezvoussport44/?locale=fr_FR



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