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Sentez-vous sport 2026 Ile de Nantes -Parc des Chantiers Nantes

dimanche 13 septembre 2026 · Ile de Nantes -Parc des Chantiers · Nantes

Sentez-vous sport 2026 Ile de Nantes -Parc des Chantiers Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Ile de Nantes -Parc des Chantiers
Adresse
Boulevard Léon Bureau 44200 Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-13 10:00 – 17:00
Gratuit : oui  Tout public 

17 comités, clubs sportifs et associations de santé se rassembleront pour proposer des initiations sportives gratuites, des démonstrations, des conseils et des informations, faisant de ce village une véritable vitrine du sport-santé en Loire-Atlantique.????? Restauration et bar sur place??????? Initiations et démonstrations sportives pour petits et grands???? Animations et surprisesÀ noter : la journée du lundi 14 septembre est dédiée uniquement aux scolaires et sur inscription

Ile de Nantes -Parc des Chantiers Nantes 44200
https://www.facebook.com/sentezvoussport44/?locale=fr_FR


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