Sentez-vous sport 2026 Ile de Nantes -Parc des Chantiers Nantes
dimanche 13 septembre 2026 · Ile de Nantes -Parc des Chantiers · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-13 10:00 – 17:00
Gratuit : oui Tout public
17 comités, clubs sportifs et associations de santé se rassembleront pour proposer des initiations sportives gratuites, des démonstrations, des conseils et des informations, faisant de ce village une véritable vitrine du sport-santé en Loire-Atlantique.????? Restauration et bar sur place??????? Initiations et démonstrations sportives pour petits et grands???? Animations et surprisesÀ noter : la journée du lundi 14 septembre est dédiée uniquement aux scolaires et sur inscription
Ile de Nantes -Parc des Chantiers Nantes 44200
https://www.facebook.com/sentezvoussport44/?locale=fr_FR
Afficher la carte du lieu Ile de Nantes -Parc des Chantiers et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- (Au) revoir photographie, exposition monographique d’Israel Arino, Centre Claude Cahun, Nantes 10 septembre 2026
- Expo photo : (Au) revoir photographie – Israel Ariño, Centre Claude Cahun, Nantes 10 septembre 2026
- Ouverture publique, Libre Usine (La), Nantes 10 septembre 2026
- Forum des activités, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes 10 septembre 2026
- Quel soutien à une éducation de qualité au niveau européen, avec l’appui du réseau Eurydice ?, Cosmopolis, Nantes 10 septembre 2026