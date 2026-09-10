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Septembre sans attendre, Le Cratère – Toulouse, Toulouse

dimanche 4 octobre 2026 · Le Cratère - Toulouse · Toulouse

Septembre sans attendre, Le Cratère – Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Le Cratère - Toulouse
Adresse
95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Septembre sans attendre Dimanche 4 octobre, 16h40 Le Cratère – Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T16:40:00+02:00 – 2026-10-04T18:33:00+02:00
Fin : 2026-10-04T16:40:00+02:00 – 2026-10-04T18:33:00+02:00

Le Cratère – Toulouse 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie http://cinemalecratere.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=7SNFZ »}]
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