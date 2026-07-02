Septuor cordes et vents – Pause-concert – Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes
jeudi 10 décembre 2026 · Conservatoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Septuor cordes et vents – Pause-concert – Saison ONPL Jeudi 10 décembre, 12h30 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique
10 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-10T12:30:00+01:00 – 2026-12-10T13:15:00+01:00
Fin : 2026-12-10T12:30:00+01:00 – 2026-12-10T13:15:00+01:00
Pause-concert
Ce Septuor de l’ONPL nous présente ici un compositeur français du 19e siècle que les générations suivantes ont oublié. Né en 1828 à Manosque, Adolphe Blanc quitta très jeune la Provence pour le Conservatoire de Paris. Il se partagea entre sa carrière de violoniste, celle de chef d’orchestre et celle de compositeur. A une époque où Paris ne s’intéressait qu’à l’opéra (Halévy, Meyerbeer, Gounod), Blanc osa se consacrer à la musique de chambre et recueillir l’héritage du siècle précédent.
Déroulé :
Adolphe Blanc : Septuor opus 40 – 28 min.
Gernot Wolfgang : Impressions – 18 min.
Sabine Gabbé, violon
Damien Séchet, alto
Annabelle Gouache, violoncelle
Jean-Jacques Rollez, contrebasse
Enzo Ferrarato, clarinette
Gaëlle Habert, basson
Nicolas Gaignard, cor
Dans le cadre de « Pause-Concert » : Entre midi et deux, offrez-vous le temps d’une pause musicale de 45 minutes. Pour 10 € seulement, ces petits concerts concoctés par les musiciens de l’ONPL revisitent le répertoire symphonique et de musique de chambre. Un moment unique de détente et de découverte.
Concert dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes
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Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire Orchestre National des Pays de la Loire
Septuor cordes et vents de l’ONPL
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