Septuor cordes et vents – Pause-concert – Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Septuor cordes et vents – Pause-concert – Saison ONPL Jeudi 10 décembre, 12h30 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-10T12:30:00+01:00 – 2026-12-10T13:15:00+01:00

Fin : 2026-12-10T12:30:00+01:00 – 2026-12-10T13:15:00+01:00

Pause-concert

Ce Septuor de l’ONPL nous présente ici un compositeur français du 19e siècle que les générations suivantes ont oublié. Né en 1828 à Manosque, Adolphe Blanc quitta très jeune la Provence pour le Conservatoire de Paris. Il se partagea entre sa carrière de violoniste, celle de chef d’orchestre et celle de compositeur. A une époque où Paris ne s’intéressait qu’à l’opéra (Halévy, Meyerbeer, Gounod), Blanc osa se consacrer à la musique de chambre et recueillir l’héritage du siècle précédent.

Déroulé :

Adolphe Blanc : Septuor opus 40 – 28 min.

Gernot Wolfgang : Impressions – 18 min.

Sabine Gabbé, violon

Damien Séchet, alto

Annabelle Gouache, violoncelle

Jean-Jacques Rollez, contrebasse

Enzo Ferrarato, clarinette

Gaëlle Habert, basson

Nicolas Gaignard, cor

Dans le cadre de « Pause-Concert » : Entre midi et deux, offrez-vous le temps d’une pause musicale de 45 minutes. Pour 10 € seulement, ces petits concerts concoctés par les musiciens de l’ONPL revisitent le répertoire symphonique et de musique de chambre. Un moment unique de détente et de découverte.

Concert dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie.nantes@onpl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 25 29 29 »}, {« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/ »}]

Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire Orchestre National des Pays de la Loire

Septuor cordes et vents de l’ONPL