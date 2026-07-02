Septuor Mozart/Vivaldi – Pause-concert – Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes
mardi 9 mars 2027 · Conservatoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Septuor Mozart/Vivaldi – Pause-concert – Saison ONPL Mardi 9 mars 2027, 12h30 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique
10 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-09T12:30:00+01:00 – 2027-03-09T13:15:00+01:00
Fin : 2027-03-09T12:30:00+01:00 – 2027-03-09T13:15:00+01:00
Pause-concert
Flûte et cordes sont à l’honneur dans ce concert : Sept musiciennes et musiciens de l’ONPL présentent un programme à la fois élégant, sensuel et virtuose.
Déroulé :
Franz Doppler : Nocturne pour 2 flûtes et cordes – 7 min.
Antonio Vivaldi : Concerto pour 2 flûtes en do majeur – 8 min.
François Devienne : Sonate en mi mineur pour piccolo et cordes – 15 min.
Wolfgang Amadeus Mozart : Quatuor en ré majeur pour flûte et trio à cordes – 14 min.
Rémi Vignet et Mélanie Panel, flûtes
Sébastien Christmann et Caroline Drouin, violons
Pascale Pergaix, alto
Anaïs Maignan, violoncelle
Andrès Fernandez Subiela, contrebasse
Dans le cadre de « Pause-Concert » : Entre midi et deux, offrez-vous le temps d’une pause musicale de 45 minutes. Pour 10 € seulement, ces petits concerts concoctés par les musiciens de l’ONPL revisitent le répertoire symphonique et de musique de chambre. Un moment unique de détente et de découverte.
Concert dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes
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Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire Orchestre National des Pays de la Loire
Septuor ONPL Mozart/Vivaldi
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