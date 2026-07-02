Septuor Mozart/Vivaldi – Pause-concert – Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Septuor Mozart/Vivaldi – Pause-concert – Saison ONPL Mardi 9 mars 2027, 12h30 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-09T12:30:00+01:00 – 2027-03-09T13:15:00+01:00

Fin : 2027-03-09T12:30:00+01:00 – 2027-03-09T13:15:00+01:00

Pause-concert

Flûte et cordes sont à l’honneur dans ce concert : Sept musiciennes et musiciens de l’ONPL présentent un programme à la fois élégant, sensuel et virtuose.

Déroulé :

Franz Doppler : Nocturne pour 2 flûtes et cordes – 7 min.

Antonio Vivaldi : Concerto pour 2 flûtes en do majeur – 8 min.

François Devienne : Sonate en mi mineur pour piccolo et cordes – 15 min.

Wolfgang Amadeus Mozart : Quatuor en ré majeur pour flûte et trio à cordes – 14 min.

Rémi Vignet et Mélanie Panel, flûtes

Sébastien Christmann et Caroline Drouin, violons

Pascale Pergaix, alto

Anaïs Maignan, violoncelle

Andrès Fernandez Subiela, contrebasse

Dans le cadre de « Pause-Concert » : Entre midi et deux, offrez-vous le temps d’une pause musicale de 45 minutes. Pour 10 € seulement, ces petits concerts concoctés par les musiciens de l’ONPL revisitent le répertoire symphonique et de musique de chambre. Un moment unique de détente et de découverte.

Concert dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes

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Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire Orchestre National des Pays de la Loire

Septuor ONPL Mozart/Vivaldi