SEQUENZA 9.3 : MINIATURES – Festival Chants Libres 2026, Foyer André Romand, Aulnay-sous-Bois

SEQUENZA 9.3 : MINIATURES – Festival Chants Libres 2026 Vendredi 26 juin, 15h30 Foyer André Romand Seine-Saint-Denis

Non ouvert au public extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T15:30:00+02:00 – 2026-06-26T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-26T15:30:00+02:00 – 2026-06-26T16:30:00+02:00

Amener la polyphonie vocale aux publics éloignés

Miniatures est une petite forme permettant d’amener la polyphonie vocale à des publics très variés (scolaires, maisons de quartiers, centres sociaux).

Traversant cinq siècles de musique, trois chanteuses lyriques déploient une grande palette de couleurs, allant des figures expressives du premier baroque aux paysages sonores de pièces contemporaines, en passant par les accents enlevés de chansons populaires.

Un concert gratuit donné dans le cadre du festival Chants Libres 2026

L’ensemble Sequenza 9.3 conventionné par la DRAC Ile-de-France sur la période 2026-2028

Foyer André Romand 13 Rue André Romand, 93600 Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois 93600 Ormeteau Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.fondationbs.org/ce-que-nous-faisons/arts/chant-choral/chants-libres »}]

Découvrez la polyphonie vocale ! Traversant cinq siècles de musique, trois chanteuses lyriques vous font voyager du baroque à la chanson populaire.