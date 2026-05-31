SEQUENZA 9.3 : THREE COLORS – Festival Chants Libres 2026, Parc Dumont, Aulnay-sous-Bois

SEQUENZA 9.3 : THREE COLORS – Festival Chants Libres 2026 Dimanche 28 juin, 18h00 Parc Dumont Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Le CRÉA (Chœur de Jeunes) et SEQUENZA 9.3 proposeront des extraits de comédies musicales emblématiques (West Side Story, Company de Sondheim) et des œuvres contemporaines. Laissez-vous gagner par la transe des musiques minimalistes ! Un programme hypnotique avec 230 voix, dont l’ensemble LINKS, des circassiens et une danseuse.

Un concert gratuit et en plein air, organisé dans le cadre du festival Chants Libres 2026

L’ensemble Sequenza 9.3 conventionné par la DRAC Ile-de-France sur la période 2026-2028

Parc Dumont 18-22 Av. Dumont, 93600 Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois 93600 Nonneville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.fondationbs.org/ce-que-nous-faisons/arts/chant-choral/chants-libres »}]

Dans la transe des musiques minimalistes

Juliette Baigné