SEQUENZA 9.3 : SONGS IN SUMMERTIME – Festival Chants Libres 2026, Parc Dumont, Aulnay-sous-Bois

SEQUENZA 9.3 : SONGS IN SUMMERTIME – Festival Chants Libres 2026 Samedi 27 juin, 18h30 Parc Dumont Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T18:30:00+02:00 – 2026-06-27T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T18:30:00+02:00 – 2026-06-27T19:30:00+02:00

Mélodies légères et chatoyantes, restées dans les mémoires grâce au grand écran, rythmes chaloupés venus du jazz et des negro spirituals… Ce savoureux programme a cappella met les pleins feux sur Broadway !

L’ensemble SEQUENZA 9.3 conventionné par la DRAC Ile-de-France sur la période 2026-2028

Parc Dumont 18-22 Av. Dumont, 93600 Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois 93600 Nonneville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.fondationbs.org/ce-que-nous-faisons/arts/chant-choral/chants-libres »}]

L’âge d’or de la musique de Broadway

Juliette Baigné