SEQUENZA 9.3 : LES PETITES VOIX – Festival Chants Libres 2026, Crèche collective 11 novembre, Aulnay-sous-Bois

SEQUENZA 9.3 : LES PETITES VOIX – Festival Chants Libres 2026 Vendredi 26 juin, 10h00 Crèche collective 11 novembre Seine-Saint-Denis

Non ouvert au public extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T10:30:00+02:00

Un concert imaginé pour les tout-petits

Une chèvre qui parle allemand, un hérisson qui boit du lait, un zébu qui veut sauter dans la lune…

Trois chanteuses et un petit orchestre de fortune vous entraînent dans un voyage sensoriel fait de douces mélodies, de cloches et de timbres, à travers des joyaux du répertoire vocal enfantin.

Un concert gratuit donné dans le cadre du festival Chants Libres 2026.

L’ensemble Sequenza 9.3 conventionné par la DRAC Ile-de-France sur la période 2026-2028

Crèche collective 11 novembre 14 Rue du Commandant Brasseur, 93600 Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois 93600 Mairie – Vieux-Pays Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.fondationbs.org/ce-que-nous-faisons/arts/chant-choral/chants-libres »}]

Trois chanteuses et un petit orchestre de fortune vous font découvrir des joyaux du répertoire vocal enfantin… Un voyage sensoriel pour les tout-petits.

Alice Fagard