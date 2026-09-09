Seremos Fuego! Galerie ASIEMUT Paris

Informations pratiques

Nous accueillons l’artiste Apollin Jimenez-Bresson du 9 septembre au 30 octobre à la Galerie ASIEMUT. La Fédération ASIEMUT regroupe des associations qui accompagnent les publics en parcours migratoires. Elle cherche également à créer des espaces d’accès à la culture pour toutes et tous.

9 septembre : vernissage de l’exposition des illustrations d’Apollin Jimenez-Bresson à la Galerie ASIEMUT. jusqu’au 30 octobre.

Du jeudi 10 septembre 2026 au vendredi 30 octobre 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 18h00

Le mercredi 09 septembre 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-09T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-30T19:00:00+01:00

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Galerie ASIEMUT 12 rue du Buisson Saint-Louis 75010 Paris

lola.corazza@aslc-paris.org



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