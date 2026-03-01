Session musiques et danses bretonnes La Loco Quimperlé
Session musiques et danses bretonnes La Loco Quimperlé jeudi 19 mars 2026.
Session musiques et danses bretonnes
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 18:00:00
fin : 2026-03-19 22:00:00
Date(s) :
2026-03-19
Avis aux amateurs de la gwerz, de la sône, du kantig et du kan-ha-diskan !!!
La Loco n’est pas peu fière d’accueillir désormais chaque jeudi musicien.ne.s, danseuses et danseurs (car on a un sacré beau parquet) pour un temps convivial pour jouer et partager vos thèmes de gavotte, an dro et autres plinn débridés !
C’est l’occasion de se rencontrer entre passionné.e.s et partager les airs du pays autour d’une bonne bolée !
Afin de prévoir un encas pour les musiciens qui désirent participer à la session, mille mercis à vous de vous inscrire en envoyant un pigeon voyageur googlelisé à jeanchristianklotz@gmail.com .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Session musiques et danses bretonnes
L’événement Session musiques et danses bretonnes Quimperlé a été mis à jour le 2026-03-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS