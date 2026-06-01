Session wakeboard privée femmes Wakepark la Rincerie La Selle-Craonnaise

La Selle-Craonnaise

Session wakeboard privée femmes

Wakepark la Rincerie La Rincerie La Selle-Craonnaise Mayenne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26 21:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Une session pour les femmes afin de découvrir le wakeboard !

SESSION PRIVÉE FEMMES

Vous avez bien aimé la première, c’est reparti pour une nouvelle session femmes !

Tu es une femme de plus de 16 ans ? Tu as envie de découvrir ou de t’améliorer en wakeboard ?

Nous organisons pour toi une session de wakeboard réservée aux femmes le vendredi 26 juin de 20h à 21h30 ! C’est ouvert à toutes, du moment que tu sais nager.

Pour seulement 15€, on te fourni tout l’équipement nécessaire et les bons conseils pour 1h30 de glisse sous le coucher du soleil.

(On t’offre même un verre à la fin de ta session).

Cette séance est animée par Antoine, moniteur stagiaire BPJEPS, dans le cadre de son projet pédagogique.

Les places sont limitées, réserve dès maintenant la tienne en envoyant un SMS au 06.77.96.38.32 ! .

Wakepark la Rincerie La Rincerie La Selle-Craonnaise 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 6 77 96 38 32

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English :

A session for women to discover wakeboarding!

L’événement Session wakeboard privée femmes La Selle-Craonnaise a été mis à jour le 2026-06-09 par SUD MAYENNE