Informations pratiques

Sélestat

Seule en scène debout, 30 ans après

1 rue du Tabac Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13 22:00:00

Date(s) :

2026-11-13

Debout, 30 ans après est avant tout un récit de vie, un témoignage poétique qui invite à briser le tabou de l’inceste

Debout, 30 ans après est avant tout un récit de vie, un témoignage poétique qui invite à briser le tabou de l’inceste. Emmurée 30 ans dans le silence de la honte, Clotilde Pratt nous raconte son long chemin de reconstruction suite à des agressions sexuelles par un oncle alors qu’elle avait à peine 9 ans. Sous forme d’un seule en scène qui oscille entre les joies insouciantes de son enfance et la gravité de sa prise de conscience adulte, elle nous livre son combat… .

1 rue du Tabac Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 03 86 evasion@apeicentrealsace.fr

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English :

%ABDebout, 30 Years Later%BB is, above all, a life story—a poetic testimony that invites us to break the taboo surrounding incest

L’événement Seule en scène debout, 30 ans après Sélestat a été mis à jour le 2026-08-22 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme