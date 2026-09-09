Seule en scène debout, 30 ans après Sélestat
vendredi 13 novembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Seule en scène debout, 30 ans après
1 rue du Tabac Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-13 20:00:00
fin : 2026-11-13 22:00:00
Date(s) :
2026-11-13
Debout, 30 ans après est avant tout un récit de vie, un témoignage poétique qui invite à briser le tabou de l’inceste
Debout, 30 ans après est avant tout un récit de vie, un témoignage poétique qui invite à briser le tabou de l’inceste. Emmurée 30 ans dans le silence de la honte, Clotilde Pratt nous raconte son long chemin de reconstruction suite à des agressions sexuelles par un oncle alors qu’elle avait à peine 9 ans. Sous forme d’un seule en scène qui oscille entre les joies insouciantes de son enfance et la gravité de sa prise de conscience adulte, elle nous livre son combat… .
1 rue du Tabac Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 03 86 evasion@apeicentrealsace.fr
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English :
%ABDebout, 30 Years Later%BB is, above all, a life story—a poetic testimony that invites us to break the taboo surrounding incest
L’événement Seule en scène debout, 30 ans après Sélestat a été mis à jour le 2026-08-22 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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