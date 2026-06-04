Sextuor Boccherini – Pause-concert – Saison ONPL Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-12 12:30 – 13:15

Gratuit : non 10 € 10 € tarif unique Billettterie à l’unité à partir du 9 juin 2026 :en ligne : https://onpl.fr/au guichet : ONPL Billetterie, Cité des Congrès, 7 rue de Valmy, Nantes – 02 51 25 29 29 – du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (Fermeture annuelle du lundi 3 au lundi 17 août 2026 inclus) Tout public

Pause-concert avec le Sextuor BoccheriniCe Sextuor de l’ONPL rend hommage à un compositeur libre et audacieux, insatiable voyageur et inventeur du quatuor à cordes : Luigi Boccherini, dont le génie reconnu tardivement l’installe définitivement à une place majeure dans l’histoire de la musique. Compositeur monde, on entend à travers sa musique celle de Bach, Haendel ou encore Telemann… Déroulé :Luigi Boccherini :Quintette à cordes n° 2 pour contrebasse – 15 min.Concerto pour clavecin en mi bémol version Quintette à cordes – 16 min.La musica notturna delle strade di Madrid : Quintette n° 6 version quintette à cordes et clavecin – 13 min. Sabine Gabbé et Claire Aladjem, violonsXavier Jeannequin, altoPaul Ben Soussan, violoncelleHervé Granjon de Lepiney, contrebasseManami Haraguchi, clavecin Dans le cadre de « Pause-Concert » : Entre midi et deux, offrez-vous le temps d’une pause musicale de 45 minutes. Pour 10 € seulement, ces petits concerts concoctés par les musiciens de l’ONPL revisitent le répertoire symphonique et de musique de chambre. Un moment unique de détente et de découverte. Concert dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

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