Shae BoogieDJ – The Howse That Boogie Built, Jean Paul Gaultier headquarters, Paris

Shae BoogieDJ – The Howse That Boogie Built Dimanche 21 juin, 18h00 Jean Paul Gaultier headquarters Paris

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Shae BoogieDJ, l’organisateur des soirées « The Howse That Boogie Built », s’empare de Paris à l’occasion de la Fête de la Musique, transformant la ville en « Boogie’s Howse ».

Avec un répertoire composé exclusivement de rythmes amapiano endiablés, Shae BoogieDJ propose un mélange de percussions percutantes, d’énergie débordante et de basses puissantes, conçu pour faire danser le public !

Jean Paul Gaultier headquarters 325 Rue Saint-Martin, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Paris Ile-de-France

Shae BoogieDJ, l’organisateur des soirées « The Howse That Boogie Built », s’empare de Paris à l’occasion de la Fête de la Musique, transformant la ville en « Boogie’s Howse ».

© Boogie