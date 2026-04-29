Shaking Hand SUPERSONIC Paris
Shaking Hand SUPERSONIC Paris lundi 23 novembre 2026.
SHAKING HEAD (22h00)
(Art rock – Manchester, UK)
Shaking Hand est un trio originaire de Manchester qui compose des morceaux de post-rock longs et envoûtants, joués dans des accordages et des mesures variés, en s’inspirant de l’architecture moderniste, de la scène alternative américaine des années 90 et de l’emo du Midwest. L’ADN musical du groupe s’inscrit dans la lignée de groupes de guitare expérimentaux tels que Women, Slint, Sonic Youth, Pavement et Ulrika Spacek, tout en s’équilibrant avec la sensibilité mélodique de Big Thief et l’intimité dynamique de Yo La Tengo.
https://shakinghandband.bandcamp.com/album/shaking-hand
La suite de la programmation arrive très vite !
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Lundi 23 Novembre 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h00
• Happy Hour de 19h à 20h
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
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SUPERSONIC
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
Cette soirée plaira aux fans de… Women, Slint & Sonic Youth
Le lundi 23 novembre 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-23T20:00:00+01:00
fin : 2026-11-24T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-23T19:00:00+02:00_2026-11-23T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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