Shallowater • Midscale • Bruit Bleu SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

SHALLOWATER (22h00)

(Indie shoegaze – Texas, US)

Né là où le Dust Bowl n’a jamais disparu, le trio originaire de l’ouest du Texas connu sous le nom de Shallowater – Blake Skipper (guitare/chant), Tristan Kelly (basse) et Ryan Faulkenberry (batterie) – mêle des éléments de slowcore, de post-hardcore, de country et d’Americana qui défient toute catégorisation. S’imposant rapidement comme un groupe à suivre sur la scène alt-country/slowcore, le « raw West Texas dirtgaze » – comme le décrit lui-même ce trio puissant – a positionné le groupe comme une force évocatrice et distinctive parmi les projets actuels mêlant les genres alternatifs.

Le groupe a sorti son deuxième album, God’s Gonna Give You a Million Dollars, en septembre 2025, suscitant l’engouement de Stereogum, Brooklyn Vegan, Alt Press, Beats per Minute, Fantano et bien d’autres. Produit par Alex Farrar (MJ Lenderman, Wednesday, Indigo de Souza), l’album oscille entre country et slowcore, mêlant des instrumentaux lourds et distordus à des reprises douces et dynamiques, et compte même une participation de Hayden Pedigo, un autre musicien du Texas occidental.

Bien qu’il s’agisse d’un groupe relativement récent, le trio a déjà décroché des opportunités importantes, notamment en se produisant sur la scène principale de l’Austin City Limits en 2025, et se prépare pour son deuxième grand festival, End of the Road, en septembre 2026.

https://shallowater.bandcamp.com/

MIDSCALE (21h00)

(Shoegaze – Paris, FR)

Adepte de mélodies distordues et d’arpèges planants, de murs de son massifs et de dissonances noisy, Midscale est un quatuor de rock 90’s/shoegaze formé en 2021 à Paris.

Gabrielle (basse), Sébastien (batterie), Eliott (guitare/coeurs) et Yohann (chant/guitare) se

sont rencontrés autour de leur passion commune pour le mariage de la reverb et de la fuzz, commençant par rendre hommage aux icônes du genre avant de s’engager dans des voies plus aventureuses. Première sortie du groupe, l’EP éponyme de 2022 est ainsi inspiré par des noms cultes comme Slowdive et DIIV. Quelques mois après, la sortie du single Dean

présage d’un virage plus sombre et incisif que de nouveaux morceaux viennent confirmer sur scène par la suite. Chaque performance est l’occasion pour les quatre musiciens d’amplifier sons et émotions au plus fort. Depuis ses débuts, la formation a partagé l’affiche avec des groupes tels que Pale Blue Eyes, PARK, Cosmopaark, Whitelands, ou encore

Explosions in the Sky au Bataclan. 2024 sera l’année du premier album : diversifiant ambiances et influences, Movements voit l’identité de Midscale s’affirmer.

Les 3 influences : Slowdive, DIIV, Explosions in the sky

https://midscale.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/channel/UCkT2gHi_AR6iDepq820iwKw

BRUIT BLEU (20h00)

(Rock – Ving Grammes Records – Paris, FR)

BRUIT BLEU est un groupe de rock indé français, mêlant énergie brute et mélancolie bleutée.

Formé en 2024, le groupe réunit cinq musiciens qui se sont retrouvés dans une maison isolée

en Normandie pour composer et expérimenter ensemble.

Les compositions alternent tension et légèreté, entre passages puissants et moments plus

fragiles.

Les 2 influences : Idles & Odezenne

https://open.spotify.com/…/5yIex10Pin7wB5P45mx6pt…

https://www.youtube.com/@BRUITBLEUPARTOUT

La suite de la programmation arrive très vite !

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Lundi 14 Septembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Il faut venir si vous aimez… Alex G, Elliott Smith, DIIV

Le lundi 14 septembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-14T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-15T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-14T19:00:00+02:00_2026-09-14T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/8JTrYDbzD https://fb.me/e/8JTrYDbzD



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