Shéhérazade – Votre imaginaire lui sauvera la vie Théâtre du Cyclope Nantes
jeudi 22 octobre 2026 · Théâtre du Cyclope · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-22 15:00 – 16:00
Gratuit : non Tarif pour le spectacle : 9,50€ Réservation par téléphone au 02.51.86.45.07 ou sur notre site internet En famille, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 15
Chaque jour, le sultan Shahriar fait exécuter ses épouses après une seule nuit de noces. Lorsqu’il se marie avec Shéhérazade, celle-ci trouve un stratagème : raconterchaque nuit une nouvelle histoire ! Le Sultan captivé, lui laissera ainsi la vie sauve.Mais à force d’histoires, Shéhérazade se trouve à court d’imagination, et elle aura besoin de soutien. C’est là que les spectateurs et spectatrices vont pouvoir intervenir, car à partir de leurs propositions, Shéhérazade pourra inventer de nouvelles histoires inédites, et ainsi tenter de sauver sa vie. À partir de 6 ans | Durée : 55min Compagnie : La Fabrique à ImprosAuteur.ice : La Fabrique à ImprosMise en scène : La Fabrique à ImprosComédienn.es : Marion Guérin & Kevin Gueguen
Théâtre du Cyclope Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com 0251864507 https://www.theatreducyclope.com/
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