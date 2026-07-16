SHELDON, Le Rocher de Palmer, Cenon

Informations pratiques

SHELDON Vendredi 20 novembre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Plein : 24€ | Tarif Abonné.e : 21€ | Tarif Infidèle : 21€ | Tarif PMR/PSH : 21€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T20:30:00+01:00 – 2026-11-20T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-20T20:30:00+01:00 – 2026-11-20T23:30:00+01:00

Membre fondateur du collectif 75e Session, Sheldon trace depuis plusieurs années un chemin à part, entre rap et musique instrumentale. Guitariste depuis l’enfance, nourri de jazz, de reggae et de rock, il construit une musique où tout est lié : les mots, les sons, les ambiances. Rien n’est laissé au hasard, mais rien ne semble figé non plus. Avec Les Monstres, son dernier projet, il poursuit cette exploration d’un monde intérieur fait de contrastes, entre tensions diffuses et éclats plus lumineux, en compagnie d’artistes comme Tuerie, Jazzy Bazz ou Chilly Gonzales. On y retrouve cette écriture sensible, truffée d’images et de métaphores, où le réel côtoie le fantastique. Sur scène, grâce à sa présence discrète et son attention aux détails, le rappeur nous fait entrer dans son univers sans jamais nous brusquer. On s’y installe, simplement.

Dernier album : Les Monstres, 2026, 75e Session Records

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/sheldon-20112026-1930 »}]

Sheldon déploie des paysages sonores traversés par la mélancolie et marqués par des échappées oniriques. Un rap sensible et immersif, où les textures électroniques croisent aussi bien des influenc …