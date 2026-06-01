Shezlöng – La Folie Continue #3, Maison Folie Moulins, Lille

Shezlöng – La Folie Continue #3 Vendredi 31 juillet, 20h00 Maison Folie Moulins Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T20:00:00+02:00 – 2026-07-31T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-31T20:00:00+02:00 – 2026-07-31T23:59:00+02:00

Shezlöng est né de l’amour d’Alexandra Issartel pour les musiques traditionnelles d’Anatolie, qu’elle découvre en même temps que le plaisir qu’elle éprouve à les chanter. L’envie de transmettre et de partager l’amène à réunir parmi ses amis des musiciens à qui elle propose de reprendre des chansons qu’elle aime, issues autant de la musique classique que populaire. Le groupe se forme à Clermont-Ferrand en 2021. L’ouverture d’esprit de la formation l’amène à réarranger les compositions originelles, explorant leurs possibilités harmoniques et rythmiques si différentes de celles de la musique occidentale.

Leur goût commun pour le groove, la transe, les mélodies mystiques, la liberté d’interprétation et l’improvisation – des nuances et des concepts très importants dans les musiques traditionnelles d’Anatolie – les pousse à marier leurs influences éclectiques et leurs instruments électriques à cette musique qui ne demande qu’à être redécouverte et partagée, réinterprétée et transcendée par le son d’une nouvelle génération de musiciens. Il en ressort un mélange très personnel de funk, pop, soul et musique électronique, plongé dans un psychédélisme universel reliant l’orient à l’occident.

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Dans le cadre de la Saison Méditerranéenne.

Dans le cadre de La Folie Continue #3, du 03 juillet au 02 août, la maison Folie Moulins et sa Micro-Folie vous ouvrent leur porte tout l’été pour profiter ensemble de cet espace unique ! Concert, spectacle, atelier, exposition, découvrez vite la programmation sur maisonsfolie.lille.fr

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Avec la complicité de la Bulle Café, de Nature en Ville.

Avec le soutien du Time2Adapt, porté par la MEL, la ville de Lille et leurs partenaires, teste des idées simples pour mieux vivre le changement climatique. Projet cofinancée par l’Union Européenne.

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

La Folie Continue #3 invite Shezlöng et son univers hybride créant la rencontre entre les musiques traditionnelles d’Anatolie, le groove et la transe. Un véritable pont entre l’Orient et l’Occident.

Shezlöng