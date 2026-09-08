Shoe & Shoes – Festival Marmaille, Le Sabot d’Or, Saint-Gilles

Informations pratiques

Shoe & Shoes – Festival Marmaille Lundi 19 octobre, 11h00, 15h00 Le Sabot d’Or Ille-et-Vilaine

De 4 à 7 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-19T11:00:00+02:00 – 2026-10-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-19T15:00:00+02:00 – 2026-10-19T15:30:00+02:00

Shoe & Shoes

Scopitone & cie

Théâtre

Quelque part, entourée de boîte à chaussures oubliées, une femme nous entraîne à travers les fragments du puzzle de son passé. Dans la poussière et la douceur, des souvenirs émergent : des éclats de rire, des pas d’enfant perchés sur ceux d’un père, des chaussures de clown…Au fil de ses découvertes, elle se laisse emporter, trébuche, virevolte et devient presque équilibriste. L’espace se transforme alors en piste de cirque, les boîtes en estrades, les ombres en numéros. Lorsqu’elle chausse enfin une paire rassemblée, elle n’est plus tout à fait la même.

Shoe & Shoes explore les souvenirs, la transmission et le lien père-fille à travers un théâtre d’objets et de cirque inattendu… où les chaussures prennent vie, devenant symbole de parcours de vie et de rêves d’enfance. Avec un univers sonore enrichi par la présence d’un musicien sur scène, Emma Lloyd part de ses souvenirs d’enfance pour nous partager un monde onirique avec la poésie tendre et décalée d’un clown. Tout ce qui a été perdu, peut-être retrouvé, réparé… et réenchanté.

Dès 3 ans – 35 minutes

Dans le cadre du Festival Marmaille / En partenariat avec Lillico

Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 64 63 27 http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale »}] A Saint-Gilles, commune de Rennes Métropole (10 minutes de Rennes), le Sabot d’Or est une salle de spectacle qui accueille la saison culturelle municipale et des spectacles d’autres organisateurs.

Ce complexe vous propose à la location 3 espaces de 60, 120 et 600m² pour l’accueil de vos manifestations.

Programmation culturelle municipale : http://www.saint-gilles35.fr/les_spectacles.asp

Shoe & Shoes explore les souvenirs, la transmission père-fille à travers un théâtre d’objets et de cirque inattendu… où les chaussures prennent vie, symboles de parcours de vie et de rêves d’enfance.

Greg Bouchet