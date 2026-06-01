Short People, Parc des Droits de l’Homme, Nantes
Short People, Parc des Droits de l’Homme, Nantes samedi 20 juin 2026.
Short People Samedi 20 juin, 19h00 Parc des Droits de l’Homme Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T19:30:00+02:00
Cinq individus venus de nulle part enfilent des vêtements choisis en toute hâte. Peu à peu ce petit groupe loufoque et bariolé se transforme en une tribu puissante et soudée que rien ne peut faire chuter. Une danse survitaminée qui contamine joyeusement les corps !
Tout public
Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789 Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Cinq individus venus de nulle part enfilent des vêtements choisis en toute hâte. Peu à peu ce petit groupe loufoque et bariolé se transforme en une tribu puissante soudée…
© Alain Scherer
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