Shovel Knight Showdown Médiathèque Floresca Guépin Nantes
mercredi 9 septembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-09 16:00 –
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99
Jeu vidéoEnfilez votre plus belle armure de chevalier et armez-vous de votre meilleure pelle pour vaincre vos adversaires dans ce jeu de combat / plateformes.
Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/ 02 40 93 41 60 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=jeux-video-floresca-guepin
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