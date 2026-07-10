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Shovel Knight Showdown Médiathèque Floresca Guépin Nantes

mercredi 9 septembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes

Shovel Knight Showdown Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Médiathèque Floresca Guépin
Adresse
15 Rue de la Haluchère
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-09 16:00 –
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99 

Jeu vidéoEnfilez votre plus belle armure de chevalier et armez-vous de votre meilleure pelle pour vaincre vos adversaires dans ce jeu de combat / plateformes.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/ 02 40 93 41 60 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=jeux-video-floresca-guepin


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