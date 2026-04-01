Show de catch Goden Hell Prayssac
Show de catch Goden Hell Prayssac samedi 18 avril 2026.
Prayssac
Show de catch Goden Hell
10 rue du Cami Ferrat Prayssac Lot
Tarif : 16 – 16 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Show de catch organisé par Hellfire Championship Wrestling réunissant plusieurs catcheurs pour une soirée de divertissement sportif et spectaculaire
Show de catch organisé par Hellfire Championship Wrestling réunissant plusieurs catcheurs pour une soirée de divertissement sportif et spectaculaire. L'événement propose des affrontements sur ring dans une ambiance immersive inspirée de l univers du catch professionnel. Accessible à tous les publics, il combine performance physique, mise en scène et interactions avec le public.
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10 rue du Cami Ferrat Prayssac 46220 Lot Occitanie
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English :
Wrestling show organized by Hellfire Championship Wrestling featuring several wrestlers for an evening of spectacular sports entertainment
L’événement Show de catch Goden Hell Prayssac a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Cahors Vallée du Lot
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