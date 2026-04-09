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Show Patrick Thenay Parvis du Relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne

Show Patrick Thenay Parvis du Relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Parvis du Relais de la Côte de Beauté

Adresse : Boulevard de la Côte de Beauté

Ville : 17110 Saint-Georges-de-Didonne

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Saint-Georges-de-Didonne

Show Patrick Thenay

Parvis du Relais de la Côte de Beauté Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Le Showman imitateur chanteur aux 100 voix fera défiler sur scène des personnages du petit et du grand écran.
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Parvis du Relais de la Côte de Beauté Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   fasgdd17110@gmail.com

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English :

The 100-voice showman and impersonator will be bringing characters from the big and small screens to the stage.

L’événement Show Patrick Thenay Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-09 par Royan Atlantique

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