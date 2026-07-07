Show pyro-mélodique Royan
dimanche 16 août 2026 · Royan
Informations pratiques
Royan
Show pyro-mélodique
Plage de la Grande Conche Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 22:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Très attendue chaque année par des milliers de personnes, cette nouvelle édition proposera une création originale et spectaculaire sur le thème des comédies musicales.
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Plage de la Grande Conche Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56 pole-animation@mairie-royan.fr
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English :
Eagerly anticipated every year by thousands of people, this new edition will feature an original and spectacular production on the theme of musicals.
L’événement Show pyro-mélodique Royan a été mis à jour le 2026-06-30 par Mairie de Royan
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