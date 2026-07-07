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AGENDA · Royan

Show pyro-mélodique Royan

dimanche 16 août 2026 · Royan

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
22:30:00
Adresse
Plage de la Grande Conche
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Show pyro-mélodique

Plage de la Grande Conche Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 22:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Très attendue chaque année par des milliers de personnes, cette nouvelle édition proposera une création originale et spectaculaire sur le thème des comédies musicales.
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Plage de la Grande Conche Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56  pole-animation@mairie-royan.fr

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English :

Eagerly anticipated every year by thousands of people, this new edition will feature an original and spectacular production on the theme of musicals.

L’événement Show pyro-mélodique Royan a été mis à jour le 2026-06-30 par Mairie de Royan

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