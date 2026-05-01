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Show Time Restaurant Le Coq Hardi Blangy-le-Château

Show Time Restaurant Le Coq Hardi Blangy-le-Château vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Restaurant Le Coq Hardi

Adresse : 3 Place Verdun

Ville : 14130 Blangy-le-Château

Département : Calvados

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Blangy-le-Château

Show Time

Restaurant Le Coq Hardi 3 Place Verdun Blangy-le-Château Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Soirée musique dans un écrin feutré.
Entrez dans un univers confidentiel au Coq Hardi le vendredi 8 mai 2026.
Le temps d’une soirée,le Coq Hardi se métamorphose en un véritable écrin feutré, où le jazz se murmure à la nuit et où chaque détail est pensé pour une expérience d’exception.
Portée par la voix envoûtante de FloO, laissez-vous transporter dans une atmosphère élégante et intimiste, inspirée des plus beaux clubs privés.
Un moment rare, réservé à quelques privilégiés.
La terrasse sera ouverte également si la météo le permet.   .

Restaurant Le Coq Hardi 3 Place Verdun Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 71 47 

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English : Show Time

An evening of music in a hushed setting.

L’événement Show Time Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Terre d’Auge Tourisme

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