Showcase de Roman E.K

7 Place du 10 Juin Issoudun Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 19:30:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

. ., membre du groupe YOUR HUCKLEBERRY

́ ̀ | . ., membre du groupe YOUR HUCKLEBERRY sera en showcase au ́ .

Jeu. 19 mars 2025

⏰ À partir de 19h30

Café de la Paix Place du 10 juin, 36100 Issoudun .

7 Place du 10 Juin Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 9 51 45 07 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

????? ?.?., member of YOUR HUCKLEBERRY

L’événement Showcase de Roman E.K Issoudun a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Pays d’Issoudun