Showcase de Roman E.K Issoudun
Showcase de Roman E.K Issoudun jeudi 19 mars 2026.
Showcase de Roman E.K
7 Place du 10 Juin Issoudun Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-19 19:30:00
. ., membre du groupe YOUR HUCKLEBERRY
R.E.K, membre du groupe YOUR HUCKLEBERRY sera en showcase au Café de la Paix.
Jeu. 19 mars 2025
⏰ À partir de 19h30
Café de la Paix Place du 10 juin, 36100 Issoudun .
7 Place du 10 Juin Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire
English :
????? ?.?., member of YOUR HUCKLEBERRY
