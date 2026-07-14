Showcase Mario d’Emile et Images Le Jaï’s Pub Marignane

Informations pratiques

Marignane

Showcase Mario d’Emile et Images

Vendredi 24 juillet 2026. Le Jaï’s Pub 117 route de la plage Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Préparez-vous à vivre une soirée très festive. !

Un évènement à ne surtout pas manquer un showcase exceptionnel de Mario d’Emile et Images.

Vous êtes attendus nombreux.

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Le Jaï’s Pub 117 route de la plage Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 61 18 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready for a very festive evening!

An event you won’t want to miss: an exceptional showcase by Mario d’Emile et Images.

We hope to see many of you there.

L’événement Showcase Mario d’Emile et Images Marignane a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Marignane