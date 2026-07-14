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AGENDA · Marignane

Showcase Mario d’Emile et Images Le Jaï’s Pub Marignane

vendredi 24 juillet 2026 · Le Jaï's Pub · Marignane

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Le Jaï's Pub
Adresse
117 route de la plage
Ville
13700 Marignane
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Marignane

Showcase Mario d’Emile et Images

Vendredi 24 juillet 2026. Le Jaï’s Pub 117 route de la plage Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Préparez-vous à vivre une soirée très festive. !
Un évènement à ne surtout pas manquer un showcase exceptionnel de Mario d’Emile et Images.
Vous êtes attendus nombreux.
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Le Jaï’s Pub 117 route de la plage Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 61 18 14 

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English :

Get ready for a very festive evening!
An event you won’t want to miss: an exceptional showcase by Mario d’Emile et Images.
We hope to see many of you there.

L’événement Showcase Mario d’Emile et Images Marignane a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Marignane

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