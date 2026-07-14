Showcase Mario d’Emile et Images Le Jaï’s Pub Marignane
vendredi 24 juillet 2026 · Le Jaï's Pub · Marignane
Informations pratiques
Marignane
Showcase Mario d’Emile et Images
Vendredi 24 juillet 2026. Le Jaï’s Pub 117 route de la plage Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Préparez-vous à vivre une soirée très festive. !
Un évènement à ne surtout pas manquer un showcase exceptionnel de Mario d’Emile et Images.
Vous êtes attendus nombreux.
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Le Jaï’s Pub 117 route de la plage Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 61 18 14
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English :
Get ready for a very festive evening!
An event you won’t want to miss: an exceptional showcase by Mario d’Emile et Images.
We hope to see many of you there.
L’événement Showcase Mario d’Emile et Images Marignane a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Marignane
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