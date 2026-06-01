Shuffle Enterprise – Sanseverino, Parc des Droits de l’Homme, Nantes

Shuffle Enterprise – Sanseverino Samedi 20 juin, 21h00 Parc des Droits de l’Homme Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T21:00:00+02:00 – 2026-06-20T22:15:00+02:00

Fin : 2026-06-20T21:00:00+02:00 – 2026-06-20T22:15:00+02:00

Inspiré par la musique tzigane, le jazz manouche et les musiques électriques des années 40 et 50, Sanseverino fait, depuis vingt ans, des propositions à la fois loufoques et virtuoses. Passant avec aisance du swing au rock, il couvre des décennies d’influences, toujours avec virtuosité et justesse.

Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789 Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Sanseverino passe avec aisance du swing au rock avec virtuosité et justesse.

© Alice Dalongeville