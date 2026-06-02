Shuffle Enterprise – Sanseverino, Parc des Droits de l’Homme, Villeurbanne
Shuffle Enterprise – Sanseverino, Parc des Droits de l’Homme, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.
Shuffle Enterprise – Sanseverino Samedi 20 juin, 21h00 Parc des Droits de l’Homme Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T21:00:00+02:00 – 2026-06-20T22:15:00+02:00
Fin : 2026-06-20T21:00:00+02:00 – 2026-06-20T22:15:00+02:00
Inspiré par la musique tzigane, le jazz manouche et les musiques électriques des années 40 et 50, Sanseverino fait, depuis vingt ans, des propositions à la fois loufoques et virtuoses. Passant avec aisance du swing au rock, il couvre des décennies d’influences, toujours avec virtuosité et justesse.
Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Perralière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Sanseverino passe avec aisance du swing au rock avec virtuosité et justesse.
© Alice Dalongeville
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