Si le Clos Poncet m’était conté, Clos Poncet, Culoz-Béon

Informations pratiques

Si le Clos Poncet m’était conté Dimanche 20 septembre, 15h00, 17h00 Clos Poncet Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Deux artistes, une comédienne et une artiste lyrique, redonnent la parole à cet ancien cellier devenu « belle demeure », abritant au fil du temps, une importante vie culturelle et intellectuelle, dont l’héritage influence encore notre époque.

Clos Poncet Rue Henri Dunant 01350 Culoz-Béon Culoz-Béon 01350 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Deux artistes, une comédienne et une artiste lyrique, redonnent la parole à cet ancien cellier devenu « belle demeure », abritant au fil du temps, une importante vie culturelle et intellectuelle,…

©Cie L’oiseau blanc