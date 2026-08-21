Si le Clos Poncet m’était conté, Clos Poncet, Culoz-Béon
dimanche 20 septembre 2026 · Clos Poncet · Culoz-Béon
Informations pratiques
Si le Clos Poncet m’était conté Dimanche 20 septembre, 15h00, 17h00 Clos Poncet Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Deux artistes, une comédienne et une artiste lyrique, redonnent la parole à cet ancien cellier devenu « belle demeure », abritant au fil du temps, une importante vie culturelle et intellectuelle, dont l’héritage influence encore notre époque.
Clos Poncet Rue Henri Dunant 01350 Culoz-Béon Culoz-Béon 01350 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Deux artistes, une comédienne et une artiste lyrique, redonnent la parole à cet ancien cellier devenu « belle demeure », abritant au fil du temps, une importante vie culturelle et intellectuelle,…
©Cie L’oiseau blanc
À voir aussi à Culoz-Béon (Ain)
- Journée cyclo du Grand Colombier septembre Maison du vélo Culoz-Béon 12 septembre 2026
- Exposition belles demeures et petit patrimoine, Maison du patrimoine, Culoz-Béon 19 septembre 2026
- Ultra trail Grand Colombier 2026 Culoz-Béon 26 septembre 2026