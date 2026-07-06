Si l’Hôtel de Sens vous était conté… Bibliothèque Forney Paris

Informations pratiques

Profitez des Journées européennes du patrimoine et de votre passage à la bibliothèque Forney pour découvrir l’histoire rocambolesque de l’Hôtel de Sens !

Toute l’après-midi des conférenciers de l’association Paris historique vous présenteront l’histoire et l’architecture de ce monument historique iconique du Paris médiéval.

Accueil – Paris historique Sauvegarde et connaissance du patrimoine parisien

Entrée libre sans réservation

Journées européennes du Patrimoine à la bibliothèque Forney

Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00;2026-09-20T14:00:00+02:00_2026-09-20T18:00:00+02:00

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/



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