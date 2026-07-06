UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Si l’Hôtel de Sens vous était conté… Bibliothèque Forney Paris

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Forney · Paris

Si l’Hôtel de Sens vous était conté… Bibliothèque Forney Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Forney
Adresse
1 rue du Figuier
Ville
75004 Paris
Département
Paris

Profitez des Journées européennes du patrimoine et de votre passage à la bibliothèque Forney pour découvrir l’histoire rocambolesque de l’Hôtel de Sens !

Toute l’après-midi des conférenciers de l’association Paris historique vous présenteront l’histoire et l’architecture de ce monument historique iconique du Paris médiéval.

Accueil – Paris historique Sauvegarde et connaissance du patrimoine parisien

Entrée libre sans réservation

Journées européennes du Patrimoine à la bibliothèque Forney
Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 18h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00;2026-09-20T14:00:00+02:00_2026-09-20T18:00:00+02:00

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier  75004 Paris
+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Forney et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)