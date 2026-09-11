Informations pratiques

Gournay-en-Bray

Si on chantait… avec Michel Bussi !

44 Avenue du Général Leclerc Gournay-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Venez passer une soirée avec Michel Bussi à la manière des émissions télé littéraires ! Actualités, anecdotes seront au rendez-vous, animation menée par Franck Adam accompagné du groupe de musique Les moldus .

A l’issu, un apéritif participatif sera proposé en parallèle d’une séance de dédicace. La libraire disposera d’un stand pour la vente de ses livres.

⚠Inscription fortement conseillée à la médiathèque ou par téléphone au 02 32 89 53 85 ou par mail accueil.mediatheque@gournay-en-bray.fr

Vendredi 11 septembre à partir de 19h

Salle Bernard Laurent de l’espace culturel l’Atelier .

44 Avenue du Général Leclerc Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 53 85 accueil.mediatheque@gournay-en-bray.fr

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English : Si on chantait… avec Michel Bussi !

L’événement Si on chantait… avec Michel Bussi ! Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray