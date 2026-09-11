Sortie mycologique Tout public Gournay-en-Bray
samedi 26 septembre 2026 · Gournay-en-Bray
Informations pratiques
Gournay-en-Bray
Sortie mycologique Tout public
9 Place d’Armes Gournay-en-Bray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-09-26 11:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Partez à la découverte des champignons, accompagné(e) par M. Christian Dupré.
Une sortie conviviale et instructive au cœur de la forêt ! .
9 Place d’Armes Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 28 34 info@tourismedes4rivieresenbray.com
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English : Sortie mycologique Tout public
L’événement Sortie mycologique Tout public Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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