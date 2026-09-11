Informations pratiques

Gournay-en-Bray

Sortie mycologique Tout public

9 Place d’Armes Gournay-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:30:00

fin : 2026-09-26 11:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Partez à la découverte des champignons, accompagné(e) par M. Christian Dupré.

Une sortie conviviale et instructive au cœur de la forêt ! .

9 Place d’Armes Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 28 34 info@tourismedes4rivieresenbray.com

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English : Sortie mycologique Tout public

L’événement Sortie mycologique Tout public Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray