Visite guidée Au fil de l’eau à Gournay-en-Bray Gournay-en-Bray
vendredi 18 septembre 2026 · Gournay-en-Bray
Informations pratiques
Gournay-en-Bray
Visite guidée Au fil de l’eau à Gournay-en-Bray
9 Place d’Armes Gournay-en-Bray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Partez à la découverte de Gournay-en-Bray au fil de l’eau et explorez les richesses de son patrimoine naturel et historique.
Menée par Thierry Guillotin .
9 Place d’Armes Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 28 34 info@tourismedes4rivieresenbray.com
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English : Visite guidée Au fil de l’eau à Gournay-en-Bray
L’événement Visite guidée Au fil de l’eau à Gournay-en-Bray Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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