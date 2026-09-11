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AGENDA · Gournay-en-Bray

Visite guidée Au fil de l’eau à Gournay-en-Bray Gournay-en-Bray

vendredi 18 septembre 2026 · Gournay-en-Bray

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
9 Place d'Armes
Ville
76220 Gournay-en-Bray
Département
Seine-Maritime
Tarif

Gournay-en-Bray

Visite guidée Au fil de l’eau à Gournay-en-Bray

9 Place d’Armes Gournay-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Partez à la découverte de Gournay-en-Bray au fil de l’eau et explorez les richesses de son patrimoine naturel et historique.

Menée par Thierry Guillotin   .

9 Place d’Armes Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 28 34  info@tourismedes4rivieresenbray.com

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English : Visite guidée Au fil de l’eau à Gournay-en-Bray

L’événement Visite guidée Au fil de l’eau à Gournay-en-Bray Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray

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